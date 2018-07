Warmteprotocol van kracht tijdens Ajax - Sturm Graz

Het warmteprotocol is woensdagavond ook van kracht tijdens Ajax - Sturm Graz. De voorspelling is dat het tijdens de wedstrijd nog rond de 30 graden is, het duel is uitverkocht en dus de kans is groot dat het bloedheet gaat worden in de Johan Cruijff Arena.

Bij de huidige tropische temperaturen is het belangrijk dat je veel water drinkt, daarom mogen supporters voor deze keer wel plastic flesjes water meenemen. Ook liggen er bij de EHBO-posten bekers die fans kunnen ophalen zodat ze zelf water kunnen tappen bij de kranen in de toiletten.

Luchtige kleding

Ajax adviseert de bezoekers daarnaast luchtig gekleed te komen en op te passen met het drinken van teveel alcohol. Ook gaan de buitendeuren in de vier hoeken van het stadion open voor extra ventilatie.

Drinkpauzes

Waarschijnlijk zullen de spelers op het veld ook zo nu en dan tijd krijgen om extra te drinken. Dat is aan de arbitrage in overleg met de teams, maar gezien de temperatuur en de inspanning die geleverd moet worden zal water drinken zo nu en dan heel verstandig zijn. Ajax - Sturm Graz begint woensdagavond om 20.30 uur

