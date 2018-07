Verdachte beschieting Panorama (25) blijft vastzitten

De 25-jarige Rotterdammer die is opgepakt vanwege de beschieting van de redactie van tijdschrift Panorama, blijft zeker negentig dagen langer vastzitten.

Dat heeft de Raadkamer van de rechbank vandaag besloten. De Rotterdammer zit in beperkingen, waardoor hij alleen met zijn advocaat mag praten.

De redactie van Panorama werd op 22 juni beschoten met een antitankwapen. Er werd al snel een 41-jarige man uit Woerden opgepakt, begin deze maand werd de 25-jarige Rotterdammer ook aangehouden.

De hoofdredacteur van Panorama classificeerde de beschieting als een aanslag. 'Ze hebben niet met een vuurpijl geschoten. Door de druk van de raketwerper is een ruit vlakbij van waar geschoten is ook gesneuveld. Dat laat wel zien dat dit een serieus iets is.'

De eerste verdachte was lid van een motorbende, het is niet duidelijk of de Rotterdammer dat ook is.