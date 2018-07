'Drie schoten en het genadeschot voor Fikkie'

Veel mensen uit de buurt hebben de knallen gehoord toen een hond aan de Willem de Zwijgerlaan door politieagenten werd doodgeschoten. Het beest was kort voor zijn dood ook nog een tuin ingerend.

Eerder had de hond een andere hond aangevallen. De twee eigenaren kregen vervolgens ruzie. De politie is vervolgens met de betrokken eigenaren in gesprek gegaan en tijdens dat gesprek nam één van de betrokkenen de benen, net als zijn hond. 'De politie heeft hem hier ingehaald. Bij de bushalte hebben ze hem gepakt. Er is geschoten en die hond schijnt doodgeschoten te zijn', zegt een bewoner uit de buurt.

'Drie schoten'

Er werd meer dan één keer geschoten volgens meerdere getuigen. 'Drie schoten. En toen een tijdje niks, een heleboel sirenes. En daarna een knal en dat was blijkbaar het genadeschot voor Fikkie.' Een buurman heeft de schoten ook gehoord. 'Heel vreemd om dat een keer live te horen. Maar ik heb begrepen dat het om een hond ging die is doodgeschoten. Ik zag hem alleen maar voorbij schieten, dus ik weet niet of 'ie agressief was of niet. Maar hij was wel snel in ieder geval.'

'De fiets is omgevallen'

Bij die buurman is de hond ook nog even in de tuin geweest. 'Ik was vanochtend hier in de tuin bezig, we zijn aan het opruimen. En ik was toevallig even binnen en ik hoorde iets rommelen, de fiets is omgevallen. En ik kijk naar buiten en ik zie iets wegvluchten. En de buurvrouw kwam langs en iedereen ging naar buiten toe. Ik was hard bezig dus ik denk: ik laat het even. Maar kennelijk was het een hond die hier over het hek is gesprongen.'

De eigenaar van de hond werd aangehouden en is meegenomen naar het politiebureau.