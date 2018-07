Eric Corton: 'Drugsgebruik is een heel egoïstische bezigheid'

Het is bloedje heet en dus tijd voor De Zwoele Stad, hét zomerprogramma van AT5. In de tweede aflevering vertelt hoofdofficier van justitie Nicole Zandee over haar zorgen over de normalisering van drugsgebruik en bespreekt presentator Eric Corton zijn eigen drugsverleden.

Nicole Zandee, sinds april dit jaar hoofdofficier van justitie in Amsterdam, krijgt door haar functie veel te maken met de discussie rondom het normaliseren van drugs. 'Als niemand drugs zou gebruiken, zou het niet worden geproduceerd en niet worden ingevoerd.'

Exportmarkt drugs

Zandee denkt alleen niet dat het probleem daarmee is opgelost. 'We hebben een belangrijke exportmarkt hier in Nederland. Ik denk wel dat het goed is het debat te blijven voeren over het normaliseren van drugs.'

Haar tafelpartner Eric Corton is vrij open over zijn drank- en drugsverleden. Ook hij ziet het normaliseren van drugs als iets problematisch, al weet hij zelf ook in dat dat lastig valt te rijmen met zijn eigen ervaringen.

Groot probleem

'Ik kan wel heel hypocriet zeggen hoe groot het probleem is, maar ik heb in het verleden ook dingen gedaan. Je koopt iets van iemand terwijl je niet weet van wie dat is en wat daar allemaal achter zit en stopt dat dat vervolgens in je lichaam en dan heb jij het leuk. Dat is een heel egoïstische bezigheid.'

Kijk hier de hele aflevering van De Zwoele Stad met Nicole Zandee en Eric Corton.