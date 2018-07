Eric van der Burg wordt tijdelijk toezichthouder voor de Almeerse Floriade

VVD-fractievoorzitter en oud-wethouder Eric van der Burg wordt tijdelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) voor de Almeerse Floriade.

Of er nog tijd is voor vakantie voor Van der Burg is niet zeker: de tijdelijke RvC treedt op 1 augustus aan. De vorige RvC stapte kort geleden op omdat ze zich naar eigen zeggen niet meer herkennen in de oorspronkelijke opdracht.

Wonen op terrein

Het is de bedoeling dat er straks, tijdens en na de Floriade in 2022, ook gewoond kan worden op het terrein. Het organiseren van de tuinbouwtentoonstelling en het bouwen van de nieuwe wijk waren twee aparte aangelegenheden. Maar de gemeente besloot onlangs de twee projecten nauwer met elkaar verweven moeten zijn, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de RvC is er daarvoor een nieuwe organisatiestructuur nodig.

Er wordt nu onderzocht hoe zo'n nieuwe structuur er uit moet gaan zien. Totdat dit gedaan is, neemt de nieuwe Raad van Commissarissen de taken waar. Naast Van der Burg nemen ook Angelique Lombarts (Hotelschool The Hague) en Jan de Vries (huidige RvC, namens de Tuinbouwraad).

Miljoenenproject

In de Almeerse politiek is er de afgelopen jaren veel kritiek op het project. Zo zou het te veel geld gaan kosten en zijn er zorgen of de tentoonstelling wel winstgevend gaat worden. De kosten voor de Almeerse Floriade worden geschat op 94 miljoen euro, waarvan er 10 miljoen euro door de gemeente wordt betaald en er maximaal 30 miljoen wordt uitgeleend aan de speciaal opgezette Floriade BV. De provincie en het rijk betalen samen 20 miljoen euro. Met de laatste Floriade in 2012 maakte Venlo 9 miljoen euro verlies.