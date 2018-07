Coentunnel in zuidelijke richting dicht na ernstig ongeluk met vrachtwagen

Op de A10 West is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld en op een personenauto terechtgekomen. In de auto zaten twee volwassenen en twee kinderen. Ze zijn alle vier onder de vrachtwagen vandaan gekomen, waarvan twee met hulp van omstanders.

Ze waren alle vier aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht met wat op het eerste gezicht leek op lichte verwondingen. Ook de vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde net voor de Coentunnel op de buitenring, de tunnel is daardoor in zuidelijke richting volledig afgesloten. Ook de oprit naar de A5 is dicht, op de binnenring richting Noord zijn drie rijstroken gesloten. Door de schade aan de weg zullen de wegen volgens de politie nog wel enkele uren dicht blijven.

Hoe de vrachtauto op zijn kant is terecht gekomen, is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar het incident.