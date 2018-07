'Geintje' GVB op metroborden: 'Geen vervoer door sneeuw'

Reizigers die vandaag bij Station Zuid de metro in wilden, kwamen een wel heel bijzondere melding tegen. Op de borden was de tekst 'Metro 52 geen vervoer door sneeuw. Geintje Ibrahim' te lezen.

Volgens het GVB kwam de melding door een miscommunicatie vanuit een testomgeving: 'We werken achter de schermen aan verbeteringen van het reisinformatiesysteem. Helaas is daarbij een onderdeel van de test op de displays in de stations gekomen.'

Ibrahim blijkt de projectleider van de testomgeving te zijn. Volgens het GVB kwam het bericht niet van hem, maar van één van de testers.