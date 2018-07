Nomineer jouw held en vaar mee op de AT5 boot tijdens de Canal Parade

‘Heroes’ is dit jaar het thema van de Amsterdam Pride. AT5 is daarom op zoek naar échte Amsterdamse helden. Die zetten we graag in het zonnetje!

Iedereen heeft immers wel een held in zijn of haar omgeving. Dit kan natuurlijk iemand zijn uit de LHBTI-gemeenschap. Maar ook een buurman die elke week helpt met boodschappen doen, een vriend of vriendin die je steun en toeverlaat is in moeilijke tijden of een leraar, trainer of vrijwilliger die zich al jaren inzet voor de goede zaak.

Heb jij een echte Amsterdamse held in je omgeving? En wil je, samen met hem of haar, meevaren op de AT5 boot tijdens de Canal Parade op 4 augustus?

Stuur dan voor 29 juli een goed onderbouwde mail mét foto naar parade@at5.nl en wie weet varen jullie 4 augustus met ons mee door de Amsterdamse grachten!