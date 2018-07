Vakantieverhuur gebruikt voor prostitutie: woning in Zuid onder de spermavlekken

Ze dachten een leuk bedrag te verdienen terwijl ze zelf op vakantie waren. Maar de vakantieverhuur van hun woning in de Rivierenbuurt pakte voor een Amsterdams stel heel wat minder leuk uit. Hun woning bleek te zijn gebruikt als illegaal bordeel.

'Er zaten witte vlekken op de bank en daar hadden we toen nog niet echt een idee van wat het kon zijn. Maar helaas zijn we gisteren op de hoogte gebracht', vertellen Paul en Irma (namen gefingeerd) aan AT5. De politie heeft ze laten weten dat hun woning gebruikt is voor prostitutie. 'Ze vertelden dat er sprake was geweest van prostitutie in onze woning tijdens de verhuur via Airbnb.'

Drie prostituees

Het adres liep in de gaten toen het op meerdere seks- en prostitutiesites verscheen. Agenten hebben de woning in de gaten gehouden en belden na een tijdje aan. 'Toen troffen ze hier drie prostituees aan en die hebben ze hier vervolgens laten zitten, waarschijnlijk voor het onderzoek.'

In een reactie laat de politie weten dat agenten inderdaad hebben kunnen vaststellen dat er prostitutie werd bedreven. De vrouwen bleken niet illegaal in Nederland te verblijven en volgens agenten was er ook geen sprake van mensenhandel. De prostituees werd gevraagd de woning binnen een paar dagen te verlaten.

'We durven niet meer op de bank te zitten'

'Wij hebben een woning van zestig vierkante meter met maar één slaapkamer en een bed en er zaten hier dus drie prostituees', vertelt Paul. 'Dus zaken als het matras, of zelfs het vloerkleed, de bank, wij durven er niet meer op te zitten.' Het stel heeft voor de tussentijd een luchtbed gekocht en dat over hun matras gelegd.

Maar eigenlijk willen Paul en Irma helemaal niet meer in hun woning zijn. 'Het voelt gewoon niet echt meer als thuis. Het is gewoon een heel naar gevoel. Het idee dat hier zoiets naars en illegaals heeft plaatsgevonden, dat voelt gewoon niet meer prettig om hier te wonen.'

Sleutel niet opgehaald

Paul en Irma verhuurden hun woning via Airbnb. De sleuteloverdracht besteedde het stel uit aan een sleutelbedrijf. Voor de eerste boeking werd de sleutel van de woning bij dat bedrijf opgehaald. Maar bij de tweede boeking gebeurde dat niet. Toch kwamen de prostituees binnen, mogelijk via een medewerker van het sleutelbedrijf of een schoonmaker.

Paul en Irma willen dat Airbnb opdraait voor de schade. De verhuursite zegt nu te onderzoeken of zij een rol hebben gespeeld in de zaak en zo ja, welke.