Tientallen sekswerkers en medestanders lopen mars door de stad

Vanaf de RAI, waar deze week een grote aids-conferentie wordt gehouden, vertrokken vanavond zo'n tweehonderd sekswerkers en sympathisanten een mars door de stad.

Met de Global Sex Workers Manifestation vroegen ze aandacht voor regels die belemmerd zijn in hun werk. Belangenbehartiger PROUD organiseerde de mars naar het Oudekerksplein.

'In Nederland zijn er plannen om kinderen, partners en zakelijke relaties van sekswerkers strafbaar te stellen. In Zuid-Afrika kun je gearresteerd worden als je een condoom in je tas hebt en de Amerikaanse regering dwingt sekswerkers op straat te werken in steeds onveiliger wordende situaties', schrijft PROUD op haar site.

Aan de mars deden mensen mee afkomstig uit 36 verschillende landen.