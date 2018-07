Radi zag Volvo geplet worden op A10: 'Dit gezin had echt vier engeltjes'

Een Volvo met vier inzittenden kwam vanmiddag op de A10 onder een vrachtwagen terecht. Twee van de slachtoffers waren kinderen. Radi reed toevallig met een collega de Coentunnel uit en zag het ongeluk gebeuren. Ze zetten meteen de auto aan de kant en schoten te hulp.

'Als die achterste bak ook omgevallen was, dan was het fataal geweest. Dan was die auto plat geweest. Deze mensen hebben echt vier engeltjes op hun schouder gehad,' vertelt Radi.

'We moeten helpen!'

'Ik kwam van m'n werk met een collega en we reden de Coentunnel in. Toen we de tunnel uit kwamen zagen we een vrachtwagen die naar rechts wilde gaan. Op het laatste moment zag die chauffeur dat dat niet kon met twee opleggers. Hij ging in één keer weer naar links en toen begon hij te schuiven.'

Radi vertelt dat de cabine van de vrachtwagen begon te draaien: 'Die zat ineens andersom. Dus wij ontweken naar de A5, we weken uit. Ik bleef kijken naar wat er gebeurde en zei tegen die vriend: "We moeten helpen, we moeten helpen!"'

Twee kinderen

Radi en zijn college zette de auto aan de kant. 'Toen zag ik die auto helemaal onder die bak liggen. Ik nam een sprint naar die auto. Ik heb zo'n opleiding gehad om hulp te verlenen. Ik rende er heen, ik was zo gefocust. En toen zag ik een stelletje hun aandacht richten op de achterbank. Ik zag toen twee kinderen.'

Het stelletje waren de ouders van de kinderen, waarvan er één in een kinderzitje zat. 'Mensen probeerde de ramen in te slaan. Ik dacht: "Je weet maar nooit wat er in de fik kan vliegen." Vanuit de binnenkant kon ik toen het raam kapot slaan. Ik heb naar binnen gehangen en heb het meisje uit de auto gehaald.'

Daarna probeerde Radi het jongetje te redden. 'Ik kon eerst niet bij het zitje aan de onderkant. Mijn collega is omgelopen en die heeft de stoel omhoog gedrukt. Toen heb ik hem er in mijn armen uit getrokken.'

Lichte verwondingen

De ambulances waren snel ter plaatse. De kinderen waren aanspreekbaar en het werd al snel duidelijk dat het gezin er met lichte verwondingen vanaf is gekomen. Radi stond strak van de adrenaline: 'Ik ben echt in een soort trance naar huis gegaan. Ik ben zo blij dat het goed met ze gaat.'

Volgens Radi had het veel erger kunnen aflopen: 'Het was geen harde klap, dat is hun geluk geweest. De auto gleed eerst 50 à 60 meter over het asfalt. Het asfalt was helemaal opengereten. Een scheur van 15 centimeter diep.'