64-jarige demente man vermist

De politie is op zoek naar een 64-jarige man die sinds 11.30 uur vandaag vermist wordt.

De man is voor het laatst gezien in de omgeving van het VUmc. Hij is dement en kan daarom verward overkomen. Hij draagt dezelfde kleding als op de foto.

Mensen die de man gezien hebben wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.