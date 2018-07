Ajax begint seizoen meteen met kraker: Sturm Graz eerste horde op weg naar CL

Het seizoen begint dit jaar vroeg voor Ajax. Vanavond staat de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz op het programma. Volgende week zal in Oostenrijk de return zijn. En dan volgen er mogelijk nog eens twee voorrondes om de groepsfase te halen. Heeft Ajax zijn zaken nu beter op orde dan voorgaande jaren bij de start van het seizoen?

Overmars laat het geld rollen

Ajax heeft de afgelopen jaren onder leiding van technisch directeur Marc Overmars een groot eigen vermogen opgebouwd. Toch werden er geen dure aankopen gedaan, de eigen jeugd kreeg de voorkeur. Hakim Ziyech werd pas aangetrokken toen Ajax al was uitgeschakeld voor de Champions League door FK Rostov.

Met die trends lijkt Ajax dit seizoen eindelijk gebroken te hebben. In een vroeg stadium werd Dusan Tadic gekocht van Southampton voor ruim 11 miljoen euro. Vorige week kwam daar Daley Blind van Manchester United bij, hij kost een slordige 21 miljoen euro. Spelers met broodnodige ervaring die de club eindelijk weer een prijs moeten bezorgen.



Ten Hag vol vertrouwen ondanks zorgen

Er is Erik ten Hag alles aan gelegen goed te beginnen. Op de persconferentie gisteren straalde hij vertrouwen uit: 'We zijn er klaar voor om de degens te kruisen op het Europese platform.' Maar er zijn wel degelijk zorgen. Zo zijn de twee grote aankopen Tadic en Blind nog niet wedstrijdfit, zij zitten wel bij de selectie en kunnen eventueel invallen.

Kasper Dolberg liep deze week op de training een buikblessure op en is er hoogstwaarschijnlijk ook niet bij. De van FC Utrecht overgekomen Zakaria Labyad is nog geschorst en Hassane Bandé die overkwam van KV Mechelen brak in een oefenwedstrijd zijn been en ligt er tot de winterstop uit.

Voorrondes Champions League

Van de laatste vijf keer dat Ajax meedeed aan de voorrondes van de Champions League wist het maar een keer daadwerkelijk door te dringen tot de groepsfase. In seizoen 2007-2008 ging het in de derde voorronde mis tegen Slavia Praag. Uitgerekend Klaas-Jan Huntelaar miste toen een penalty, de spits die morgen tegen Sturm Graz waarschijnlijk de aanvalsleider is in afwezigheid van Dolberg.

Ook in 2015-2016 werd Austria Wien niet verslagen. In 2016-2017 was FK Rostov te sterk voor het Ajax van Peter Bosz. Vorig seizoen ging Ajax ten onder tegen OGC Nice, een treffen waar de situatie rond Abdelhak Nouri als inktzwarte schaduw overheen hing. Ajax werd na 1-1 en 2-2 op uitdoelpunten uitgeschakeld.

Alleen in het seizoen 2010-2011 wist Ajax van de laatste vijf keer daadwerkelijk via de voorrondes de groepsfase te bereiken. Er werd toen afgerekend met PAOK Saloniki en Dynamo Kiev. Luis Suarez en Mounir El Hamdaoui wisten Ajax naar het miljoenenbal te schieten.

Wie dus naar het verleden kijkt, ziet dat Ajax weinig geluk heeft gekend in de voorrondes. In tegenstelling tot vorige edities lijkt Ajax dit jaar klaar op de transfermarkt, alleen Ziyech zou nog weg mogen. Daar tegenover staat wel dat de gehaalde versterkingen nu nog niet wedstrijdfit zijn, maar na een eventuele winst op Sturm Graz en paar weken training kan alles er zomaar anders voorstaan.

Sturm Graz

De club uit Graz mag meedoen aan de voorronde van de Champions League omdat het vorig seizoen in de competitie tweede eindigde achter Red Bull Salzburg. De trainer van Sturm Graz, Heiko Vogel, is geen onbekende van Erik ten Hag. Ze werkten samen bij Bayern München. Waar Ten Hag de filosofie van Bayern Munchen ook bij Ajax probeert toe te passen, heeft Heiko Vogel bij Sturm Graz toch zijn eigen systeem bedacht.

De selectie van Sturm Graz beschikt dan wel over drie Oostenrijkse internationals, er zal waarschijnlijk op de counter gespeeld worden in een 3-5-2 opstelling. Ajax is dus gewaarschuwd. De ploeg trainde, inclusief vrijgezellenkostuum, gisteravond al in de Arena. Er wordt vanavond om 20.45 uur afgetrapt in een bloedhete Johan Cruijff Arena.