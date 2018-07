Ruiten ingegooid bij voormalig kantoor Moszkowicz aan Herengracht

Bij het voormalige kantoor en woning van Bram Moszkowicz zijn minstens twee ruiten ingegooid. De oud-advocaat zit al vier jaar niet meer in het pand, maar de letters van zijn naam staan nog steeds groot op de gevel.

Waarschijnlijk is dit vannacht of vanochtend vroeg gebeurd.

Hoewel de letters nog wel op de gevel pronken, zit Bram Moszkowicz zelf al sinds 2014 niet meer in statige pand aan de Herengracht. Nu zit onder meer A.G.M. Holding in het kantoor, een vastgoedbeheerder.

De voormalig topadvocaat zelf is in 2012 uit het vak gezet door de tuchtrechter. Onlangs gaf Moszkowicz aan een terugkeer in de advocatuur te overwegen.