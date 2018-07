A10 bij Coentunnel weer open na zwaar ongeval en reparatie

De A10 bij de Coentunnel is vanochtend weer open gegaan. Er is tot diep in de nacht gewerkt om het asfalt voor de tunnel weer te repareren. Dinsdagmiddag vond er op de A10 vlak voor de Coentunnel een zwaar ongeluk plaats met een vrachtwagan en een personenauto.

Ten noorden van de tunnel kantelde een vrachtwagen en de oplegger kwam op een personenauto terecht met vier gezinsleden erin, waaronder twee kinderen. Alle vier de inzittenden raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders schoten te hulp om de slachtoffers uit het autowrak te halen.

Door het ongeval was het wegdek van de A10 flink beschadigd. Volgens getuigen was het afsfalt helemaal opengereten. Er moesten meerdere nieuwe lagen worden aangebracht en ook de vangrail is gerepareerd. De werkzaamheden duurden langer dan normaal omdat de warmte er voor zorgt dat het asfalt moeilijk te hertellen is.

