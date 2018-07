Raad van State beslist: bewoners ADM-terrein moeten uiterlijk Eerste Kerstdag weg

Het wordt al sinds 1997 gekraakt, maar daar moet de gemeente een eind aan maken. De Raad van State heeft in een hoger beroep geoordeeld dat de bewoners van het ADM-terrein uiterlijk op Eerste Kerstdag het terrein aan de Hornweg in het Westelijk Havengebied moeten hebben verlaten.

De eigenaar van het ADM-terrein, Chidda Vastgoed B.V. ligt al jaren in de clinch met de krakers die weigeren te vertrekken. De bewoners wonen er illegaal en ook de andere activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. De hoogste bestuursrechter geeft de bewoners zes maanden de tijd om te vertrekken, omdat zij 'enige tijd nodig hebben om zich elders te vestigen'.

Lees ook: Krakers ADM-terrein moeten uiteindelijk tòch vertrekken, maar geven nog steeds niet op

Verhuur aan scheepsbouwer

Nadat Chidda aangaf een bestemming voor het gebied te hebben, besloot een rechter in juni 2017 dat de krakers weg moesten. Het bedrijf gaat het terrein verhuren aan een scheepsbouwer. Er volgde een hoger beroep, maar ook daarin werd Chidda in het gelijk gesteld.

Daarna werd de zaak doorgeschoven naar de Raad van State (RvS). In februari van dit jaar oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de krakers voorlopig mochten blijven zitten. Chidda B.V. volgde wel het bestemmingsplan voor het ADM-terrein, maar had nog geen omgevingsvergunning voor de werkzaamheden die op het terrein gaan plaatsvinden.

Lees ook: Demonstranten houden bomenkap ADM-terrein tegen

Kinderen geboren

Ook oordeelde de RvS dat de krakers al twintig jaar op het terrein wonen en er meerdere kinderen geboren en opgegroeid zijn. De tweehonderd mensen die op het terrein wonen zouden bij ontruiming geen vervangende woonruimte hebben. In de uitspraak gaf de rechter wel aan te verwachten dat de bewoners door zouden gaan met het zoeken naar een nieuwe woning buiten het terrein.

Lees ook: Krakers reageren op plaatsen galg ADM-terrein: 'Wij moeten dood'

De gemeente heeft eerder aangegeven te willen helpen bij de herlocatie van de krakers van het ADM-terrein. Er wordt gezocht naar een locatie waar de ADM-bewoners zich permanent kunnen vestigen. Of die plek al gewonden is is niet bekend.

Enkele jaren geleden was het AT5-programma De Straten bij de bewoners van het ADM-terrein op bezoek.