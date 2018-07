Patricia Paay wint rechtszaak tegen Geenstijl over plasseksfilmpje

Patricia Paay heeft de rechtszaak die zij tegen weblog GeenStijl aanspande voor het verspreiden van haar plasseksfilmpje gewonnen. Ze krijgt een schadevergoeding van 30.000 euro aan immateriële schade toegewezen. Ze had 450.000 euro geëist.

Dat bevestigt haar advocaat Johan Langelaar aan het AD. De seksvideo was onder vrienden verspreid, maar lekte uit. Het werd miljoenen keren bekeken toen GeenStijl en twitteraar Eendevanger het verder online hadden verspreid. Beide partijen zeggen dat het filmpje door Paay onder talloze vrienden was verspreid en zij dus zelf schuldig is aan het verspreiden van het filmpje.

Lees ook: Patricia Paay: 'Zélf seksfilmpje verspreid? Grootste onzin ever!'

Langelaar zegt tegen de krant tevreden en teleurgesteld te zijn met de uitspraak. 'Belangrijk is dat zij veroordeeld zijn voor het pláátsen van dat filmpje. Dat was onrechtmatig. Maar ik had gehoopt op een wat hoger schadebedrag.' De advocaat had gerekend op een schadevergoeding van 60.000 of 70.000 euro.

Lees ook: Patricia Paay: 'Dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt'

GeenStijl en de Noord-Hollandse twitteraar Eendevanger zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dat houdt in dat Paay de 30.000 euro kan ophalen bij wie ze wil. Beide partijen moeten samen uitvechten wie welk deel betaalt.