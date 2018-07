Maaike Martens wordt niet geil van Casa Rosso

Volgens actrice Maaike Martens is het bekende sekstheater Casa Rosso vooral op mannen gericht. Ze is er wel eens op bezoek geweest, maar opgewonden wordt ze er niet van. 'Ik kan nou niet zeggen dat ik nou meteen een potje geil word er van.' Dat zegt Martens in de derde aflevering van de zomerse AT5-talkshow De Zwoele Stad, waar ze te gast is.

'Kijk, ik heb me enorm vermaakt maar ik was dan meer onder de indruk.' Ze zit aan tafel samen met uitbater van Casa Rosso, Jan Otten. Volgens Martens is Casa Rosso voornamelijk gericht op mannen. 'Ik heb het idee - maar misschien is dat vooringenomen - dat het vooral vertier voor mannen is, Casa Rosso. Of de vrouw die meegaat met de man omdat hij daar misschien een beetje opgewonden van raakt', meent de actrice, onder andere bekend van de Luizenmoeder. Otten voegt hier aan toe dat 70 procent van de bezoekers vrouw is.

Lees ook: Vanaf maandag op AT5: een gloednieuw seizoen van De Zwoele Stad

Martens vraagt zich af of het mogelijk is om een zelfde soort club te beginnen dat zich richt op vrouwen. 'Is er een equivalent te bedenken? Kijk, ik heb me enorm vermaakt maar ik was dan meer onder de indruk. Ik kan nou niet zeggen dat ik nou meteen een potje geil word er van.'

Bekijk de hele aflevering met het gesprek met Jan Otten en Maaike Martens hier online of vanavond 17.00, 18.20, 20.20 en 23.20 uur op AT5.