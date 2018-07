Touringcar van Amsterdam naar Londen betrokken bij ongeluk in België: twee Nederlanders zwaargewond

Bij een eenzijdig busongeluk in België zijn vannacht vier inzittenden zwaargewond geraakt, onder wie twee Nederlanders. De bus van het Diemense bedrijf Oostenrijk was onderweg van Amsterdam naar Londen.

Een Nederlandse vrouw heeft een hersenschudding en een andere vrouw een aantal botbreuken, schrijft NU.nl. De twee andere zwaargewonden komen uit Groot-Brittannië. Volgens Carlo Cahn van bus-brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer lijkt het met de buschauffeur mee te vallen, hij is lichtgewond geraakt en onderweg terug naar Nederland.

In de bus zaten twintig passagiers en de chauffeur, achttien van hen raakten gewond. Het gaat om passagiers met de Britse, Ierse en Nederlandse nationaliteit.

Het ongeval gebeurde op de snelweg E40 ten westen van Gent. Er waren op dat moment werkzaamheden aan de gang. Vermoedelijk merkte de chauffeur de wegafzetting te laat op en reed hij frontaal op een betonnen vangrail. Bij het incident waren geen andere voertuigen bij betrokken.

De bus is van het Nederlandse bedrijf Oostenrijk in Diemen. Dat bedrijf voerde in opdracht van het Franse Ouibus een lijndienst uit van Amsterdam naar Londen. Het voertuig vertrok gisteravond om 22.00 uur vanuit Amsterdam en zou vanochtend rond 7.00 uur aankomen in Londen.

Twintig gewonden bij busongeval op E40 in Aalter https://t.co/a7OGst8Lwk pic.twitter.com/6AtMqOYlC8 — De Standaard (@destandaard) July 25, 2018

Update busongeluk België: 8 v/d 21 inzittenden zijn Nederlander, waaronder chauffeur. 2 worden in ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. M.u.v. een familielid van 1 v/d gewonde NLers, kunnen de andere NLse passagiers reis naar Londen vervolgen. Chauffeur reist terug naar NL. — 24/7 BZ (@247BZ) July 25, 2018

Update busongeluk België: Alle inzittenden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Onder hen waren ten minste zes Nederlanders. Tenminste twee worden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwo ndingen. — 24/7 BZ (@247BZ) July 25, 2018