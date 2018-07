Ruigoord vreest voor voortbestaan door oprukkende haven: 'Dit is de parel van de stad'

Vanvond begint er weer een editie van festival Landjuweel, ter ere van het 45-jarig bestaan van Ruigoord. Maar het is de vraag hoelang de culturele vrijhaven nog kan blijven bestaan. De organisatie vreest voor het voorbestaan van het festival en de vrijhaven zelf.

Ruigoord staat bekend om de excentrieke feestjes, festivals, en vooral als culturele vrijhaven. Er zijn zorgen. Over het voortbestaan van Ruigoord en de festivals die er worden gehouden. Marco de Goede is voorzitter van Ruigoord: 'Iedereen is het erover eens, dit is een parel van de stad. Burgemeesters, politici, wethouders, ambtenaren. Iedereen zegt: "dit moet blijven." Maar op de een of andere manier hebben we het zo ingewikkeld gemaakt in de wereld dat het heel lastig wordt.'

Kamperen en parkeren

Landjuweel, dat vandaag weer van start gaat, zorgt voor een groot deel van het inkomen van de vrijplaats. 'Er werd voorheen ook nog gekampeerd op het terrein zelf. Maar dat kan sinds vorig jaar niet meer. Dus hebben we nu de kampeer- en parkeerterreinen op lege kavels buiten het dorp geplaatst', zegt Maya Link, bestuurslid van de Stichting Landjuweel.

Haven wil bouwen

Dat parkeren en kamperen gebeurt nu op terrein dat van de haven van Amsterdam is. Ruigoord huurt drie kavels van de haven voor een zachte prijs. Maar er zijn plannen om volgend jaar te bouwen op die plekken. Dus daar kan volgend jaar niet meer gekampeerd worden. 'Dat betekent dat we geen festivals meer kunnen organiseren en dan zijn er geen inkomsten meer. Dan kunnen wij de cultuur hier niet meer bekostigen. En dat is echt een gemis voor Amsterdam.'

Moeizame communicatie

De communicatie met de gemeente en het stadsdeel gaat de laatste jaren moeizamer. Vorig jaar werd een festival op het allerlaatste moment afgeblazen omdat de vergunning op het allerlaatst werd geweigerd door stadsdeel Nieuw-West. Ook de organisatie van Landjuweel ondervond al moeilijkheden met de aanvraag van een vergunning. Het feest moest veel eerder stoppen door een fout in de aanvraag.

Toekomst van Ruigoord

De gemeente laat in een reactie weten dat er zal worden bekeken wat er nodig is om de toekomst van de evenementen op Ruigoord mogelijk te houden. Festival Landjuweel gaat nu in ieder geval door.