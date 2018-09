'Airportsprinter in plaats van Noord/Zuidlijn naar Schiphol'

De Noord/Zuidlijn wordt voorlopig niet doorgetrokken naar Schiphol. In plaats daarvan komt er op termijn een Airportsprinter.

Al jaren zijn er wensen voor een eventuele directe metroverbinding tussen de luchthaven en de hoofdstad, maar volgens wethouder Pieter Litjens (Vervoer) wil Den Haag niet meebetalen aan de 2 miljard euro dat het project zou kosten. Dat schrijft Het Parool.

Door het internationale treinverkeer via Zuid te laten lopen, is er in de nabije toekomst wel ruimte voor een Airportsprinter die spoorboekloos tussen Schiphol en Amsterdam CS kan rijden. Het Rijk neemt in februari een besluit over een een extra perron op Zuid, zodat het internationale treinverkeer via dit station kan rijden.

Nieuwe stations

Wanneer de Airportsprinter kan gaan rijden is nog niet duidelijk. Wel zijn er plannen voor drie nieuwe stations: bij het Rieker Business Park, een extra station tussen Lelylaan en station Sloterdijk en een halte om Haven-Stad te ontsluiten.

De haalbaarheid van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn wordt komend voorjaar besproken door de Tweede Kamer, hoopt de wethouder. Als er al met de plannen wordt ingestemd, dan is het iets voor de heel lange termijn.