Ruim 30.000 mensen schrijven zich in voor open dag Noord/Zuidlijn

Het duurt nog een paar maandjes voordat Amsterdammers echt als passagier meekunnen met de nieuwste metrolijn van de stad. Maar morgen kan er wel nog een keer onder de grond gekeken worden op een aantal stations van de Noord/Zuidlijn.

Het is de laatste keer - voor de officiële opening op 22 juli - dat er gekeken kan worden op de stations Noorderpark, Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht, De Pijp en Europaplein. En wat blijkt: het loopt storm. Ruim 30.000 mensen hebben zich al bij de gemeente aangemeld.

Langste roltrap

De open dag is zelfs zo populair dat er extra plekken beschikbaar gesteld zijn voor de stations Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht en De Pijp. Op de Vijzelgracht kunnen bezoekers gebruikmaken van de langste roltrap van de stad: ruim 47 meter lang. Station de Pijp is het enige station is waar twee tunnelbuizen boven elkaar, in plaats van naast elkaar liggen.

GVB werft testreizigers

Bezoekers van de open dag maken ook kans om straks een van de eerste reizigers te zijn. Het GVB gaat namelijk duizenden testreizigers werven onder de bezoekers morgen. Vanaf april mag het GVB gaan testen op de lijn, zo schrijft de organisatie. 'Er zullen verschillende situaties worden geoefend met testreizigers, alsof de metro al in het echt rijdt. Deze reizigers worden onderdeel van de cruciale generale repetitie in aanloop naar de uiteindelijke ingebruikname op 22 juli van dit jaar.'

De gemeente laat weten dat er nog maar een paar plekken beschikbaar zijn. Inschrijven voor de open dag kan hier.