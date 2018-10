Wethouder Litjens blijft er heilig van overtuigd: de Noord/Zuidlijn gaat op 22 juli rijden

Wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens (VVD) blijft optimistisch dat de Noord/Zuidlijn deze zomer echt gaat rijden. 'Ik heb echt het gevoel dat we die 22 juli gaan halen', zegt hij in AT5's Park Politiek.

Begin december werd bekend dat er problemen waren ontstaan tijdens de eerste testfase van de Noord/Zuidlijn. Deze proefperiode duurt daardoor een maand langer. Maar de start van de metrolijn komt daardoor niet in gevaar, aldus de wethouder. 'Het gaat goedkomen. Die Noord/Zuidlijn, daar hebben Amsterdammers inmiddels zo lang op moeten wachten, op 22 juli van dit jaar moet die gaan rijden.'

Veiligheidssysteem

Naast de problemen met de testfase is het nieuwe beveiligingssysteem van de metro ook nog een zorgenkindje. De bouwer van het systeem krijgt het niet voor elkaar om dit in één keer op het hele metronetwerk te installeren. Daarom krijgt in eerste instantie alleen de Noord/Zuidlijn het nieuwe systeem, en zal de rest van het metronetwerk voorlopig nog op de oude manier beveiligd worden.

'Dure plicht'

Dat is wel een extra risico, erkent ook Litjens. 'We hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen, we hebben er heel goed over nagedacht, het is best een ingewikkelde, het brengt extra complicaties met zich mee. Maar de randvoorwaarde is altijd geweest: als we zodadelijk de Noord/Zuidlijn op een nieuw systeem laten rijden, en het bestaande net op het oude systeem, dan kan dat alleen als dat veilig is. Wij hebben de overtuiging dat dat kan. En als dat kan, vind ik dat we echt de dure plicht aan de Amsterdammer hebben om alles op alles te zetten om dat ook te doen.'