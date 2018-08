Geert Dales heeft spijt van financiële beloftes Noord/Zuidlijn

Oud-wethouder Geert Dales heeft spijt van de uitspraken die hij zestien jaar geleden deed toen hij de gemeenteraad overtuigde om de Noord/Zuidlijn te bouwen. Hij verzekerde de raad dat de metrolijn niet duurder zou worden dan 1,4 miljard euro.

Meerdere keren gaf hij aan dat de raad zeker kon zijn van dat bedrag. 'Wij gaan niet overschrijden', zei hij. Toch kostte de bouw van de lijn uiteindelijk meer dan het dubbele, 3,1 miljard euro.

Lees ook: Geert Dales keert terug in politiek voor 50Plus

Volgens Het Parool was Dales vorige week aanwezig bij een sessie waar meerdere (oud-)politici waren om te leren van de fouten die tijdens de bouw zijn gemaakt. Daar zou hij volgens vier anonieme bronnen van de krant gezegd hebben dat hij dat de raad beter niet op die manier had kunnen overtuigen.

Oost/Westlijn

Dales zou verteld hebben dat hij lang heeft geworsteld met de vraag of hij dingen anders had kunnen doen. Zelf wilde hij niet aan de krant bevestigen dat hij die uitspraken daadwerkelijk heeft gedaan.

Dales is inmiddels weer politiek actief als lijstduwer van 50Plus. Vorige maand zei hij tijdens de presentatie van de kandidatenlijst en het partijprogramma dat hij nog veel meer metrolijnen in Amsterdam wil. Te beginnen met een Oost/Westlijn.

Lees ook: Geert Dales: 'Hoe meer metrolijnen in Amsterdam, hoe beter'

'Dat lijkt me heel belangrijk, want metrovervoer is natuurlijk fantastisch, dat vindt iedereen die eenmaal in de metro zit', stelde de lijstduwer. 'Het is snel, het is efficiënt, en het is ook veel goedkoper dan bovengronds vervoer, als 'ie eenmaal rijdt.'