Startdatum Noord/Zuidlijn van 22 juli op losse schroeven

De startdatum van 22 juli van de Noord/Zuidlijn staat op losse schroeven. Deskundigen hebben de gemeente in een onafhankelijk onderzoek begin dit jaar geadviseerd pas eind deze maand vast te stellen of de geplande startdatum haalbaar is.

Volgens hen moet er nog veel gebeuren voordat de nieuwe metrolijn Noord met de Zuidas kan verbinden. 'In de zomer van 2016 is de huidige startdatum vastgesteld', schrijft Litjens. 'Een belangrijke mijlpaal om deze planning te halen lag in januari 2018 bij de oplevering van de aannemers en de overdracht van het project naar de eigenaar en beheerder.'

'Ten tijden van het vaststellen van de planning is afgesproken en toegezegd aan de commissie ID en regioraad om rond dat moment een onafhankelijke toets uit te voeren om deze startdatum te (her)bevestigen.' De conclusie van deze toets is dat deze datum nu nog vastgesteld moet worden. Eind deze maand moet er opnieuw gekeken worden.

Niet goed afgestemd

De betrokken organisaties zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. 'Strakke eenduidige sturing en het toezien op naleving van afspraken gemaakt vanuit het gemeenschappelijk belang ontbreekt', aldus de onderzoekers.

Een ander punt van zorg is de dienstregeling, het was de bedoeling dat er in de spits twaalf keer per uur gereden zou worden. Dat worden er tien in verband met de veiligheid. Dit aantal is volgens het GVB echter voorlopig voldoende om het aantal verwachte reizigers te vervoeren.

Ook is het in realtime verstrekken van reisinformatie nog een probleem. Door technisch malheur lukt dit nog niet in alle gevallen.