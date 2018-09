Gemeente vertrouwt erop dat Noord/Zuidlijn 22 juli gewoon open kan

De gemeente Amsterdam heeft er vertrouwen in dat de Noord/Zuidlijn gewoon op de geplande datum kan gaan rijden. Volgens wethouder Litjens van Verkeer zijn veel problemen al opgelost.

Gisteren werd duidelijk dat deskundigen de gemeente hebben geadviseerd om de openingsdatum van 22 juli nog niet vast te leggen. In het rapport staat dat er nog problemen zijn met de samenwerking van organisaties die zich met de realisatie van het project bezighouden. Ook de dienstregeling is een zorgenkindje. Oorspronkelijk was het idee om twaalf keer per uur een trein te laten rijden. Dat worden er nu tien per uur. Daarnaast zijn er nog problemen met de besturingssysteem van de metro.

'Problemen opgelost'

Wethouder Litjens zegt dat het rapport, dat de gemeente al in februari onder ogen kreeg, niet betekent dat de opening wordt uitgesteld. Volgens de wethouder zijn de problemen die naar voren komen al in beeld en grotendeels opgelost.

Zo is er volgens de wethouder een nieuwe versie van het besturingssysteem. 'Wij gaan ervan uit dat dat een van de problemen is die we inmiddels hebben opgelost.' Ook de dienstregeling is al aangepakt, zegt Litjens. 'Stukje bij beetje hebben we in de afgelopen periode die problemen opgelost.'

Begin volgende maand neemt de gemeente een beslssing over de opening van de lijn. Wethouder Litjens verwacht dat de gemeente dan 'met vertrouwen kan zeggen: 22 juli is de startdatum van de Noord/Zuidlijn'.