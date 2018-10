Kunnen we 22 juli dan eindelijk opstappen op de Noord/Zuidlijn?

Wanneer gaat de Noord/Zuidlijn rijden? Het is een vraag waar de Amsterdammer al 20 jaar geen uitsluitsel over heeft. Vandaag kan er wellicht een definitief antwoord op gegeven worden. Of toch niet?

Leden van de Vervoersregio hopen er tijdens hun overleg vanmiddag uit te komen of de langverwachte metro dan eindelijk op 22 juli zal gaan rijden. De datum staat al tijden met alle mogelijk kleuren omcirkeld in de agenda's van de betrokkenen maar kwam afgelopen maart dan toch op losse schroeven te staan.

Tijdens de laatste fase van de bouw moest er op het technisch vlak en ook qua veiligheid nog enorm veel gebeuren, concludeerden onafhankelijke onderzoekers. Zij stelden dat de startdatum wel heel erg krap zou worden.

Een van de punten van zorg is de dienstregeling, het was de bedoeling dat er in de spits twaalf keer per uur gereden zou worden. Dat worden er tien in verband met de veiligheid. Ook is het in realtime verstrekken van reisinformatie nog een probleem. Door technisch malheur lukt dit nog niet in alle gevallen.

Wethouder Pieter Litjens laat rond 15.00 uur weten of we 22 juli dan echt kunnen opstappen. Of niet.

