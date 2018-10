Geen verdere vertraging; Noord/Zuidlijn gaat 22 juli rijden

Een 'olympische opgave', zo noemde verkeerswethouder Litjens de Noord/Zuidlijn eerder. Het project is een ongeëvenaarde beproeving voor de gemeente gebleken, die hoopte dat de lijn al in 2005 zou rijden. Maar van een achtste moment van uitstel komt het niet: op 22 juli kunnen reizigers gebruikmaken van de nieuwe metro en dat is volgens planning.

Dat maakte de Vervoersregio, waar de gemeente ook onderdeel van is, vanmiddag bekend. Bij de opleverdatum van 22 juli 2018 werden vorige maand opeens weer kanttekeningen gezet. Ditmaal waren veiligheidsonderzoekers niet overtuigd van de haalbaarheid en hielden zij een slag om de arm.

De onderzoekers constateerden een aantal problemen, waarvan de grootste het gebrek aan afstemming is tussen de grote uitvoerende partijen. Ook aansluitingen rond de Zuidas waren niet ideaal. De dienstregeling werd daarom al teruggeschroefd. In plaats van twaalf metro's per uur rijden er straks in de spits maar tien.

Na aanvullende onderzoek kon vandaag bericht worden dat die problemen niet van invloed zijn op de opening van de Noord/Zuidlijn. Wel wordt er bij de opening van de lijn rekening gehouden met 'kinderziektes', schrijft de Vervoersregio in een persbericht. 'Dit kan variëren van het ontbreken van up-to-date reisinformatie tot het tijdelijk uitvallen van een metro of zelfs de gehele lijn.'

Omdat de opening van de Noord/Zuidlijn niet uitgesteld wordt, is nu ook besloten dat diverse bus- en tramlijnen in de stad, maar ook in de regio, vanaf 22 juli anders zullen rijden.

