Inschrijving open voor testritten Noord/Zuidlijn

Reizigers die als een van de eersten met de Noord/Zuidlijn willen rijden, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor een testrit. Het GVB test gedurende zes weken acht verschillende scenario's op de lijn.

Hierbij gaat het om bijvoorbeeld normale ritten zonder verstoringen, ontruimen na een (nagebootste) brandmelding, omgaan met grote drukte of omgaan met diverse verstoringen zoals een defecte metro.

Lees ook: Gezocht: Duizenden testreizigers voor de Noord/Zuidlijn

De testritten rijden vanaf 20 april. Er wordt zowel doordeweeks als in het weekend met name in de ochtend en avond getest. Een testrit duurt gemiddeld vier uur. De testritten zijn de laatste generale repetitie voordat de Noord/Zuidlijn op 22 juli gaat rijden.

Lees ook: Geen verdere vertraging; Noord/Zuidlijn gaat 22 juli rijden

De laatste maanden hebben zich 19.000 geïnteresseerden aangemeld voor de ritten. Zij, maar ook wie dat nog niet heeft gedaan, kunnen zich voor een bepaalde datum inschrijven op de site van het GVB.