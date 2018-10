Burgemeester m/v gezocht: fulltime vanaf 5 juli met optionele ambtswoning

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Amsterdam is dan nu echt begonnen. De raad stemde vanavond in met de profielschets die is opgesteld, op 5 juli moet de nieuwe burgemeester geïnstalleerd worden.

De profielschets lekte eerder deze week al uit. Daarin staat waaraan de nieuwe burgemeester volgens de fractievoorzitters moet voldoen. 'Hij of zij is de personificatie van de drie Andreas-kruizen van Amsterdam: heldhaftig, vastberaden, barmhartig', staat in het stuk. De nieuwe burgemeester wordt niet verplicht in de ambtswoning aan de Herengracht te wonen: 'Maar het zou bijzonder op prijs worden gesteld.'

Houd het geheim

Over lekken gesproken, commissaris van de Koning Johan Remkes waarschuwde de raad. 'Ik ga er vanuit dat de procedure in Amsterdam keurig gaat verlopen. Als de regels worden geschonden, heeft dat strafrechtelijke en procedurele consequenties.'

Sylvana Simons van Bij1 probeerde met een amendement nog een passage toe te voegen aan de schets. Zij wilde dat er 'een nadrukkelijke voorkeur voor een vrouw' in zou komen te staan. De meerderheid zou graag zien dat het een vrouw wordt maar vindt het te ver gaan om dit op deze manier al in de profielschets vast te leggen.

Op schema

Met 5 juli wordt er tegemoet gekomen aan de wens van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, hij zei bij zijn aantreden voor 1 juli een nieuwe burgemeester te willen. Johan Remkes zegt dat hij 5 juli in zijn agenda heeft staan, volgens hem ligt de zoektocht op schema.