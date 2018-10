Eindelijk: eerste reizigers testen Noord/Zuidlijn

De eerste groep reizigers heeft vanavond de Noord/Zuidlijn uitgeprobeerd. Na maandenlange testritjes konden er nu dan ook daadwerkelijk reizigers worden vervoerd. Het gaat nu nog om een kleine groep van ongeveer zestig mensen. Pas over drie maanden, op 22 juli, mag iedereen gebruik gaan maken van de nieuwe verbinding.

Het nieuwe AT5-programma Op de rit mocht mee met de eerste testrit. De reizigers kregen vandaag allemaal een opdracht mee. Zo moesten ze van het ene naar het andere station om te kunnen testen of alles naar behoren werkt. Ook moesten sommige proefkonijnen op een SOS-knop drukken om te kijken of die goed functioneert.

'Kijk, hier krijg je het al', klaagt een testreiziger. Ze vindt het gat tussen de metro en perron veel te groot. 'Daar kan zo een kindervoetje tussen komen.' Dat is volgens het GVB ook exact de reden waarom deze testritten zo belangrijk zijn. Volgens Henrike De Jonge krijgt het vervoersbedrijf veel goede feedback.

Nog veel meer testers

Het GVB gaat de testgroep van vanavond opvoeren naar ongeveer achtduizend reizigers. Zij zullen de metro de aankomende tijd gaan testen. Op die manier hoopt het bedrijf het aantal kinderziekten van de nieuwe metro tot een minimum te beperken. Er was veel belangstelling voor de testersfunctie: negentienduizend belangstellingen hadden zich als vrijwilliger opgegeven. Uiteindelijk schreven tienduizend mensen zich ook daadwerkelijk in.

Vanavond was dan ook een feestje voor de gemiddelde deelnemer. 'Ik ben een geboren Amsterdammer. Het is echt een fantastische ervaring om onder De Pijp door te rijden', vertelt een reiziger. 'Dit is echt prachtig als je zo bij het Rokin uitstapt', voegt een ander daaraan toe.