Nieuwe ontdekkingen dankzij Noord/Zuidlijn: 'Amsterdam is plotseling ontstaan'

Mede dankzij archeologische opgravingen bij de Noord/Zuidlijn is er veel meer duidelijk geworden over het ontstaan van de stad. Zo werd lang gedacht dat Amsterdam als dorp geleidelijk is gegroeid tot stad, maar de vondsten duiden er juist op dat de stad heel plotseling is ontstaan. 'Daarvoor was het een sompig afvoerputje.'

Het gebied rondom de Amstel was lang nat en drassig, maar dankzij een reeks stormvloeden is het landschap drastisch veranderd. De omgeving werd geschikter om te wonen, bovendien kwam Amsterdam te liggen aan het water waardoor er handel gedreven kon worden. 'Je kreeg opeens een plek die economisch heel interessant was', aldus stadsarcheoloog Ranjith Jayasena.

Op die manier ontstond er volgens hem al snel een nederzetting. Jayasena laat een stuk aardewerk zien, dat door de eerste Amsterdammers zou zijn gebruikt. Oorspronkelijk komt het aardewerk uit Ardennen. Dankzij de handel zou het in een huishouden aan de Kalverstraat terecht zijn gekomen, vertelt de archeoloog. 'Het is toen ooit een keer gebroken en vervolgens in de rivier gegooid. Nu eeuwen later is het opgegraven.'

Ambachtslieden waren eerste Amsterdammers

Die nederzetting behoorde niet zozeer tot vissers en boeren, zoals lang werd gedacht, maar werd juist bewoond door ambachtslieden. Meerdere objecten zouden daarop duiden. Zo blijkt uit de vondsten dat langs de huidige Nieuwendijk in 1325 al allerlei werkplaatsen zaten. 'Dus merk je dat Amsterdam op het moment dat het voor het eerst genoemd wordt in geschiedenisboeken, eigenlijk al een hele bloeiende nederzetting was.'

De ontdekkingen van Jayasena en zijn collega Jerzy Gawronski zijn opgenomen in het boek Oeroud Amsterdam: een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van Amsterdam. Het boek is sinds vorige week te koop in de boekhandel.