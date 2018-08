Nieuwe kans voor testpassagiers Noord/Zuidlijn: 2000 extra plekken

Met 2000 extra plekken voor de testritten van Noord/Zuidlijn hoopt het GVB geïnteresseerden de kans te geven om de nieuwe metrolijn alsnog uit te proberen.

Voor de Amsterdammers die in de eerste rond naast een plekje op een testrit grepen, is er nieuwe hoop. Het GVB heeft bekendgemaakt dat ze 2000 extra plekken hebben, tijdens deze ritten worden allerlei scenario's getest.

Verrast

Testmanager Greet Burkels laat weten dat het GVB overweldigd was door het enthousiasme van de Amsterdammers om als eerste de Noord/Zuidlijn te testen. Na slechts twintig uur waren de 8000 testplekken al vergeven.

'We hebben de extra plekken gecreëerd door meer mensen toe te laten tot al bestaande testen. Zo groeit het aantal testreizigers per test, bijvoorbeeld van honderd naar vijfhonderd. Aan de inhoud van de test verandert niets, maar het stelt meer mensen in staat om met ons mee te testen.'

Mailbox

Alle testpassagiers krijgen naast een rit, ook een pakketje met eten en drinken. Wie net in een scenario met een zware storing belandt, hoeft dus niet te vrezen voor een lege maag.

Diegenen die dus begin april bot vingen tijdens het vissen naar een testritje, zijn gistermiddag via mail op de hoogte gebracht. Zij kunnen zich melden bij het GVB om zich alsnog als testreiziger op te geven.