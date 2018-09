Voedsel en Warenautoriteit sluit 24/7 Pizza: 'Gevaar voor de volksgezondheid'

Menig Amsterdammer zal er wel eens een nachtelijke snack hebben besteld. Maar de bezorgers van 24/7 Pizza staan voorlopig stil. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft besloten tot een spoedsluiting.

Een woordvoerder van de NVWA laat weten dat er sprake was van een 'gevaar voor de volksgezondheid.' De NVWA controleerde de pizzeria omdat iemand een klacht had ingediend over beroerde hygiene.

De eigenaar van 24/7 pizza ontkent ten stelligste dat er sprake is van ongedierte. Hij zegt dat er bouwwerkzaamheden aan de gang zijn en dat die de oorzaak zijn van de mankementen.

Wel geeft hij toe dat het briefje dat op de deur hangt, waarin staat dat 24/7 dicht is wegens vakantie, niet klopt. De NVWA wil er verder geen uitspraken over doen.

De winkel aan de Wenckebachweg mag pas weer open als aan alle hygiene-voorschriften wordt voldaan. De eigenaar zegt te hopen dat maandag alles weer in orde is.