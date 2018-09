Documentaire volgt archeologen tijdens aanleg Noord/Zuidlijn

Voor de documentaire Amstel: Spiegel van de Stad volgde AT5 15 jaar lang de archeologen die de bouwputten van de Noord/Zuidlijn uitkamden. Zij vonden tienduizenden voorwerpen die een beeld geven van hoe Amsterdammers de afgelopen eeuwen leefden.

In de documentaire proberen de meest uiteenlopende experts de gevonden voorwerpen te duiden. Mode, kunst, wapens en munten, er komt van alles aan bod. De archeologen zijn door de werkzaamheden in staat geweest letterlijk tot de roots van de stad door te dringen, de plek waar Amsterdam is ontstaan.

Er werden uiteindelijk tienduizenden vondsten gedaan, deze zijn allemaal gearchiveerd en na onderzoek verwerkt in een kunstwerk dat te zien op station Rokin. De film gaat vanavond in premiere in Pakhuis De Zwijger en is vanaf 18.00 uur te zien op AT5 en op AT5.nl.