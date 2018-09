Van pistolen tot telefoons: de vondsten van de Noord/Zuidlijn

Maar liefst 700.000 voorwerpen werden er gevonden tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Voor de documentaire 'Amstel: Spiegel van de stad' werden vijftien jaar lang de archeologen gevolgd die rondom de haltes de diepte in gingen.

Bij het Damrak zakten de archeologen af tot 25 meter diepte, bij het Rokin tot 27 meter. 'Als je onderin bent, dan zit je op zo'n 120.000 jaar geleden', aldus Peter Kranendonk, één van de archeologen.

Grondboor

In al die jaren werden de meest vreemde voorwerpen gevonden. Van geld tot sleutels, potjes, pannen, kleding en wapens; van alles kwamen de archeologen tegen. Voor Kranendonk stak er één object bovenuit. 'Dat is een groot stuk van anderhalve meter hoog kromgebogen ijzer, dat achteraf een grondboor bleek te zijn. En dat is een Amsterdamse uitvinding van rond 1600. En dat werd oorspronkelijk ingezet om te kunnen boren naar schoon grondwater. Een heel mooi apparaat.'

Afval

Een selectie van de gevonden voorwerpen is ook vastgelegd in het boek Spul. 'Er is niks mooiers dan een uit elkaar gereten vogelkooi die verroest is', aldus uitgever Willem van Zoetendaal. 'Of een telefoontje dat voor eeuwig het zwijgen is opgelegd omdat-ie uit de jaren negentig komt. Dan blijkt de geschiedenis van de stad via het afval opeens heel erg mooi te zijn.'

Een deel van de verzameling is binnenkort ook voor de Amsterdammer te bewoneren. In station Rokin staan twee enorme vitrines met daarin duizenden objecten uit de bodem van de binnenstad.

