Snelheden tot 196 km/u op Haarlemmerweg, elf rijbewijzen ingevorderd

De politie heeft tijdens twee snelheidscontroles op de Haarlemmerweg elf rijbewijzen ingevorderd. Agenten stonden 13 en 15 juni ter hoogte van de Australiëhavenweg te controleren. Er werden extreem hoge snelheden gemeten.

Een bestuurder reed met 196 kilometer per uur langs de controle op. Twee anderen automobilisten haalden snelheden van 181 en 175 kilometer per uur. Op het stuk waar de agenten stonden mag 100 kilometer per uur worden gereden, een klein stukje terug is 70 kilometer per uur toegestaan.

Onder invloed van alcohol

'Eén van de hardrijders bleek onder invloed van alcohol te zijn. Naast zijn rijbewijs is ook zijn auto in beslag genomen', zo meldt de politie. Van de andere tien snelheidsduivels werd alleen het rijbewijs ingenomen.

Of de vele hoge snelheden voor meer controles zullen zorgen is onduidelijk.