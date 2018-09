Op de Rit: Wat gebeurt er tijdens een verstoring op de Noord/Zuidlijn? 

De Noord/Zuidlijn wordt al een aantal maanden op allerlei scenario’s getest. Toch rekent het GVB niet op een volledig probleemloze start van de nieuwe metrolijn. Maar hoe gaat de vervoerder eigenlijk om met storingen? Op de Rit zocht het uit.

Niet alle potentiële gebreken zullen uit de weg zijn geruimd als de eerste metro op 22 juli rijdt. Reizigers moeten vooral de eerste maanden rekeningen houden met een eventuele uitvallende metro. De prognose van het GVB is dat er gemiddeld vier keer per week een storing van een half uur of meer zal zijn. Dit scenario is de afgelopen tijd dan ook uitvoerig getest met testreizigers. Maar hoe krijgen het GVB en andere vervoersbedrijven reizigers tijdens een verstoring alsnog op hun plek van bestemming?



Strakomlijnd protocol tijdens een verstoring

Zodra de Noord/Zuidlijn door een verstoring uitvalt en dit langer dan 45 minuten duurt, wordt er een vast protocol gevolgd. EBS, Connexxion en het GVB zetten dan gezamenlijk extra bussen in. Om deze inzet op grote schaal te kunnen waarmaken worden er ook rijdende bussen van hun schema gehaald en als pendeldienst ingezet. Dit zal vooral nodig zijn op het stuk tussen Noord en Centraal. 'In de rest van de stad zijn er voldoende alternatieven waar je op over kan stappen, maar tussen Noord en Centraal heb je het IJ zitten, waar je niet zo makkelijk doorheen kan', zegt Tatjana Stenfert Kroese van Vervoerregio Amsterdam.

Grootste uitdaging: defecte metro in een tunnel

Volgens het GVB komt het handelen tijdens een Noord/Zuidlijn-storing in de praktijk neer op 'snel schakelen voor een oplossing'. 'Dit wordt regelmatig met alle verkeersleiders doorgenomen', aldus GVB-verkeersleider Cor Noorderbos. De echte uitdaging zal zich voordoen wanneer er een metro vast komt te staan in een tunnel. Er kan namelijk niet om een defecte metro heen worden gereden, waardoor de hele lijn niet verder zal kunnen rijden in beide richtingen. 'Dat houdt voor ons in dat we pendelbussen moeten inzetten en lijn 24 moeten versterken met andere lijnen,' aldus Noorderbos.

Door de goede voorbereidingen en de jarenlange ervaring met het afhandelen van verstoringen in het Amsterdamse openbaar vervoer, zien GVB-medewerkers de potentiële verstoringen niet als groot obstakel. 'Er gaat eigenlijk altijd wel iets mis, dus het is elke dag weer ervaren hoe het is om weer wat nieuws mee te maken: dat houdt je fris', aldus GVB-buschauffeur Ivo Bouma.

