Ritprijzen, reistijd en storingen: nog een maand tot de Noord/Zuidlijn rijdt

Nog precies een maand en dan is het zover: de Noord/Zuidlijn gaat open voor alle reizigers. Op 21 juli zal de lijn geopend worden tijdens een evenement van de gemeente. Op 22 juli kan iedereen daadwerkelijk een ritje meepakken. Hieronder een paar handige weetjes over het geplaagde megaproject.

Rittijd

Het allerbelangrijkst voor de meeste Amsterdammers, want zo'n lijn is natuurlijk leuk en aardig, maar wat levert het op aan extra tijd? Om en nabij een kwartier minder reistijd, zegt het GVB. 'Naar verwachting duurt de rit van station Noord naar station Zuid een klein kwartiertje'.

Lees ook: Grote veranderingen verwacht in Noord: 'Dit wordt hartje centrum'

Nu, als je vertrekt vanaf het Buikslotermeerplein, heb je meerdere opties om in Zuid te komen. Als we deze allemaal naast elkaar leggen (we gaan uit van een ritje in de ochtendspits, rond 08.30 uur), ben je gemiddeld 31 minuten kwijt. Meestal bestaat die rit uit een bus richting de Prins Hendrikkade, om vervolgens de metro richting Zuid te pakken. Samengevat: je hebt nu zeker een half uur nodig om in Zuid te komen, inclusief één overstap. Op 22 juli is dat mogelijk in vijftien minuten, zonder overstap. Extra tijd voor nog een bak koffie dus. Maar wat kost zo'n ritje nou?

Ritprijs

Als we dezelfde ritten nemen als hierboven (dus Buikslotermeerplein, CS en Zuid) dan lopen de ritprijzen uiteen, maar het gemiddelde kunnen we wel stellen op drie euro en tien cent. Volgens het GVB gaan we massaal centen besparen, mocht dit de rit zijn die je altijd neemt. Een rit van Noord naar Zuid gaat met de Noord/Zuidlijn twee euro en 37 cent kosten, liet het GVB eerder deze week weten. Bijna een euro goedkoper. Dat komt volgens het GVB door het aantal kilometers. 'De ritprijs wordt bepaald door de afstand die je aflegt. Nu moet je met een bus via de IJtunnel. Dat is een flinke bocht. Met de Noord/Zuidlijn is het één rechte lijn. Minder kilometers, dus goedkoper', licht de zegsvrouw toe.

Afrondende werkzaamheden

Allemaal leuk en aardig, maar wat gebeurt nog deze maand aan de lijn? Waarom kunnen we het hele geval niet morgen al openen? Er vinden tot 1 juli nog wat restwerkzaamheden plaats aan vooral de infrastructuur. Denk aan wat afrondende klusjes op de nieuwe stations, zo ook op het spiksplinternieuwe station Noord. Verder wordt er gewoon nog getest met de metrotreinen zelf, ondanks het succesvol afronden van de tests met 'testpassagiers'.

Na 1 juli gaat de metro rijden alsof het al 22 juli is, maar dan zonder passagiers. Dus een vervroegde opening zit er niet: 'We hebben alle tijd nog hard nodig.'

Storingen

Waar men openbaar vervoer zegt, zegt men storingen. De Noord-Zuidlijn is niet anders. Dat beaamt ook het GVB, die zo'n drie tot vier storingen verwacht per week, met als gemiddelde tijd een half uur. De precieze details van zo'n storing kunnen niet gegeven worden. 'Dat hangt teveel af van wat precies verstoord is geraakt, waar het is gebeurd en hoe ernstig de storing is', zegt een woordvoerder van de vervoerder. 'Een storing tussen Rokin en Zuid is natuurlijk minder disruptief dan een storing tussen CS en Noord. Dan moeten er bijvoorbeeld pendelbussen ingezet worden'. Dat aantal storingen per week is overigens niet anders in vergelijking met andere lijnen.

Lees ook: Bij storing Noord/Zuidlijn komt pendelbus na halfuur: 'Het is lang wachten'

Streekvervoer

Over die pendelbussen gesproken, wie moet dat dan doen? Het GVB heeft daarover afspraken gemaakt in een zogenaamd beheersplan, in samenwerking met vervoerders als Connexxion. Zodra de Noord/Zuidlijn door een verstoring uitvalt en dit langer dan 45 minuten duurt, wordt er een vast protocol gevolgd. EBS, Connexxion en het GVB zetten dan gezamenlijk extra bussen in. Om deze inzet op grote schaal te kunnen waarmaken worden er ook rijdende bussen van hun schema gehaald en als pendeldienst ingezet. Dit zal vooral nodig zijn op het stuk tussen Noord en Centraal. 'In de rest van de stad zijn er voldoende alternatieven waar je op over kan stappen, maar tussen Noord en Centraal heb je het IJ zitten, waar je niet zo makkelijk doorheen kan', zegt Tatjana Stenfert Kroese van Vervoerregio Amsterdam.