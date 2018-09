Man met geel/groen hesje overvalt woonboot aan IJsbaanpad

Een woonboot aan het IJsbaanpad is vanmorgen overvallen.

Rond 7.30 uur ging de overvaller de woonboot binnen. Hij droeg een geel/groen hesje met fluorescerende strepen, een grote zonnebril en een donkere broek. De man had een licht getinte huidskleur en is ongeveer twintig jaar oud.

Volgens de politie sprak de man 'beschaafd Nederlands'. Ook had hij een donkere tas bij zich met het formaat van een kleine sporttas. Het is niet bekend hoe de dader is gekomen en is gevlucht.

De politie is op zoek naar getuigen die de man hebben gezien.

AMSTERDAM: De burgernetactie ivm overval Ijsbaanpad wordt afgesloten: er is nog niemand aangetroffen. Bedankt voor de tips en het uitkijken. Heeft u nog tips? Bel 112. https://t.co/kE8WbmmMtM — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) June 22, 2018