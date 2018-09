Niets lijkt opening Noord/Zuidlijn meer in de weg te staan

Zes weken lang heeft heet GVB verschillende scenario’s geoefend met duizenden reizigers en daarbij zijn geen belemmeringen gevonden die de start van de Noord/Zuidlijn op 22 juli in de weg staan.

Omroepsysteem

De hulpreizigers hebben verbeterpunten aangedragen zoals de verstaanbaarheid van het omroepsysteem. Volgens het vervoersbedrijf is dit inmiddels verbeterd en worden ook andere genoemde knelpunten verholpen.

Verkeerde reisinformatie

Naast calamiteiten en wachttijden bij de haltes heeft het GVB tijdens deze testfase extra op verstoringen geoefend. Al eerder werd duidelijk dat als er verstoringen zijn op het moment dat de lijn echt aan het rijden is de kans groot is dat de reisinformatie op de borden nog niet voldoende op orde zal zijn. Dit komt omdat het treinbeveiligingssysteem onjuiste data doorgeeft. De gemeente laat weten dat er hard aan gewerkt wordt, maar dat het wellicht niet lukt dit voor de opening te fiksen. In dat geval zorgt het GVB voor alternatieve informatievoorziening.

Website

Omdat er veel gaat veranderen als de Noord/Zuidlijn gaat rijden is er een website met alle informatie: www.wijnemenjemee.nl De komende weken zal het GVB blijven testen, maar dan zonder reizigers.