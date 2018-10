Wordt Noord het nieuwe 'centrum' als straks de Noord/Zuidlijn rijdt?

Over minder dan drie weken, na de opening van de Noord/Zuidlijn, zal het mogelijk zijn om in vier minuten van het Centraal Station naar Station Noord te komen. Een gebied dat volgens plannen een bruisend en levendig stadscentrum zou moeten zijn. Maar dat is het nu verre van. Gevreesd wordt dat de nieuwe metrolijn daarom niet mensen naar Noord trekt, maar dat zij juist het IJ in de richting van Centraal oversteken.

Wanneer je na 22 Juli uit de metro zou stappen, op halte Buikslotermeerplein, zou je een bioscoop, woontoren, kunstinstelling, museum, de Ziggo Dome, IKEA én een vernieuwd winkelcentrum zien. Althans, dat zou er nú volgens Sjoerd Soeters al moeten liggen. Hij schreef vijftien jaar geleden een stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied in Noord. Maar door de crisis, vertraging van de Noord/Zuidlijn en het terugtrekken van grote investeerders ligt het gebied er nu nog kil en leeg bij.

Soeters' plannen zijn dus geen werkelijkheid geworden. 'Ik had liever gewild dat we al tien jaar geleden klaar waren geweest met het winkelcentrum. Dat is misschien wel een beetje optimistisch, maar vijf jaar geleden had dit al af kunnen zijn.' Op de vraag of er niet veel eerder ingespeeld had moeten worden op de komst van de Noord/Zuidlijn in Noord -wat al bijna twintig jaar bekend is- antwoord hij dat het inmiddels goed op gang is gekomen. 'Je ziet daar de borden van de bouw, de draaiende kranen. Die gebouwen zullen er over twee jaar wel staan. Andere plannen zijn al goedgekeurd en gaan ook van de grond komen. Dus nu gaat het wel heel hard'.

Nieuw regionaal stadscentrum

Niet iedereen gelooft dat dit deel van Noord het bruisende stadscentrum zal worden dat Amsterdammers uit andere stadsdelen gaat trekken. Ook is het maar net de vraag of Noorderlingen dit zelf wel willen. Een van hen is planoloog Zef Hemel. 'Je gaat niet naar een eindhalte van een metro om daar iets te gaan doen. Echt niet. Beginpunten van metro's zijn geen garantie voor succes. Neem Gein, Gaasperplas, Westwijk.. laat staan Isolatorweg. Ook al duurt het maar vier minuten vanaf Centraal. Dan ga je eerder in de omgekeerde richting: allemaal richting Centraal.' Daar is Soeters het mee eens. Ook hij betwijfelt of er mensen speciaal naar Noord gaan komen; het zou dan ook geen concurrent zijn voor het centrum.

Om toch mensen naar Noord te trekken is dus nog veel nodig. Zo zijn er al plannen geweest om alles af te breken en opnieuw te beginnen met een heel chique winkelcentrum. Hierdoor zouden er ook toeristen aangetrokken kunnen worden. 'Maar dan moet je die plek ook wel zo vormgeven dat het aangenaam is om te blijven', aldus Soeters'. Zulke grote plannen ziet Hemel juist níét zitten: 'Er is al heel veel. Het winkelcentrum is helemaal niet verkeerd. Het heeft zijn glorietijd al beleefd, maar dit weer laten groeien is helemaal niet slecht. Je moet stoppen met het dromen over grote sportdomes, dat is hier gewoon niet. Een hele grote regionale shopping mall zie ik dan ook echt niet gebeuren.' Dat de zaken in Noord gaan veranderen is onvermijdelijk. 'Als het gebeurt dan gebeurt het. Maar dan bepalen de Noordelingen het zelf. Het moet gewoon niet in één blok gebeuren. Laat staan dit hier wegvegen en er iets compleet nieuws bouwen.'

Woningen en een bioscoop

Dat wegvegen lijkt voorlopig nog niet te gaan gebeuren. Wat wel al duidelijk is, is dat er véél meer woningen bij gaan komen. 'Die aansluiting op het OV is eigenlijk een voorwaarde om hier dat grote aantal woningen te kunnen realiseren', stelt Soeters. De gemeente laat weten dat zij nog steeds vinden dat het gebied alle ingrediënten heeft om de komende jaren het levendige centrum van Noord te worden. Er zullen in het komend jaar vier torens komen met ruim duizend woningen, twee hotels met driehonderd kamers en een bioscoop. Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de herontwikkeling. Later dit jaar zal er meer bekend worden gemaakt over de plannen.