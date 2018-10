Niet alle Amsterdammers mogen op dag één reizen met Noord/Zuidlijn

Ritjes op de eerste dag zijn gratis, maar Amsterdammers moeten op 21 juli wel een kaartje hebben willen ze met de nieuwe Noord/Zuidlijn kunnen reizen.

De gebruikelijke ov-chipkaart kan op 21 juli nog niet gebruikt worden op de metrolijn. Maar met een speciaal 'openingskaartje' mogen Amsterdammers op dag één wel mee. In vier tijdsblokken worden er in totaal 24.000 kaartjes uitgegeven. Amsterdammers zonder kaartje komen de eerste dag de Noord/Zuidlijn niet in.

Een dag later is dat anders, dan mag iedereen gebruik maken van de nieuwste metrolijn van de stad. Overigens is er van alles te doen rond de opening. Zo is er muziek, een schaaktoernooi en zelfs een cursus archeologie.

Aanmelden voor de opening van de Noord/Zuidlijn, dat doe je hier.