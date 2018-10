Op de Rit bij Noord/Zuidlijn-station De Pijp: het diepste station van de Benelux

Voor veel Amsterdammers zijn de vijftien jaar durende werkzaamheden op de Ferdinand Bolstraat een beproeving geweest. Een bouwput die door veel mensen liever werd vermeden en waar zowel omwonenden als ondernemers veel last van hebben gehad

Onder deze bouwput werd Noord/Zuidlijnstation De Pijp gebouwd. En niet zonder uitdagingen. De halte is namelijk niet alleen de diepste op de lijn, maar was technisch gezien ook één van de moeilijkste om te bouwen. Dit vanwege zijn dichte ligging op huizen en winkels in combinatie met de smalle straat waar het allemaal in moest passen.

Duikwerkzaamheden op de Noord/Zuidlijn

Het laatste stuk van het station is onder hoge luchtdruk uitgegraven. De technieken die hiervoor werden toegepast kunnen worden vergeleken met duikwerkzaamheden. 'De mannen die aan het graven waren gingen eigenlijk via een soort duikerklok naar binnen, onder verhoogde luchtdruk,' zegt Richard Koenders, projectleider van station De Pijp. Ook moesten de bouwers aan het einde van hun shift in een decompressietank zitten voordat ze weer naar huis konden.

Laatste puntjes op de i zetten

Het resultaat van de lange onder-en bovengrondse bouwput is een compact station waar de perrons vanwege het ruimtegebrek onder elkaar zijn gebouwd. Nu alle stations op de lijn af zijn, wordt er uitvoerig getest met reizigers, om te zien of alles klopt en duidelijk is voordat de lijn op 22 juli open gaat. In Station De Pijp bleken de informatieborden een heikel puntje te zijn. 'De borden stonden in eerste instantie niet helemaal op de goede plek, mensen liepen te zoeken', zegt Koenders

'Een dure bouwput voor de deur'

Dat het bouwen van station De Pijp niet zonder slag of stoot ging, werd ook bovengronds opgemerkt. Geluidsoverlast, vrachtwagens en bouwhekken die de weg blokkeerden en slechte communicatie vanuit de gemeente behoorden tot de grootste ergernissen. Projectleider Koenders is twaalf jaar lang de schakel geweest tussen de omliggende bewoners, ondernemers en de aannemer. Een bekende Amsterdammer in De Pijp, of zoals hij het zelf beschrijft: 'in ieder geval een buurman die al heel lang aanwezig is en heel veel verbouwd heeft'.



En dit contact was hard nodig, want veel ondernemers hebben met de bouw van het metrostation een financiële klap te verwerken gehad. Zo ook Albert Cuyp-marktkoopman Peter Kruithof, die nu 63 jaar is en eigenlijk voor ogen had om rond deze leeftijd met pensioen te gaan. De terugloop van klanten en het financiële verlies als gevolg, hebben echter roet in het eten gegooid. 'Zo’n bouwput voor de deur, het heeft mij heel veel geld gekost,' aldus Kruithof.

Problemen

Koenders is al die jaren vaak bij omliggende winkeliers langs geweest om uitleg te geven over het bouwproces, maar ook om eventuele klachten aan te horen. 'Als je eens een probleem of een dingetje had, dan regelde hij het altijd voor je,' zegt Leo Mak van lunchroom Hannibal.

Nu het station zo goed als voltooid is en de ruimte weer open is, overheerst onder ondernemers in De Pijp de hoop dat potentiële klanten het gebied weer beter zullen vinden en de verliezen van de afgelopen jaren kunnen worden hersteld. 'Daar gaan we voor werken', besluit een optimistische Henk Tang van Toko Ramee.

Meer video’s over de Noord/Zuidlijn zie je op de pagina van Op de Rit.