'Niet op hele traject Noord/Zuidlijn goede ontvangst met telefoon'

Amsterdammers die flink wat data verbruiken in de metro, moeten rekening houden met een 'zwart gat' van zeventig seconden als ze met de Noord/Zuidlijn reizen.

Dat zegt de 34-jarige Martijn van Andel die besloot om op eigen houtje het telefoon- en datanetwerk van de nieuwe metrolijn te testen. In De Telegraaf presenteert hij vandaag zijn resultaten. De ontwikkelaars van de Noord/Zuidlijn willen dat reizigers op het hele traject kunnen internetten op hun telefoon, maar Van Andel ontdekte een 'zwart gat' tussen stations Vijzelgracht en De Pijp.

'Je kan altijd nog praten met je overbuurman', grapt Van Andel in de krant. Hij had zich opgegeven als testreiziger voor de Noord/Zuidlijn en voerde tegelijkertijd zijn eigen experiment uit. Met simkaarten van verschillende netwerken controleerde hij de 'signaalsterkte, bandbreedte en vertraging op de lijn'.

Zijn conclusie luidt dat een telefoontje of reisinformatie opzoeken geen probleem zal zijn. 'Maar de nieuwe generatie, die zo’n beetje vastgeplakt zit aan de mobiele telefoon, zal vooral tussen Vijzelgracht en De Pijp hinder ondervinden. Grote dataoverdracht is daar niet mogelijk. Vooral de netwerken van KPN en Tele2 hadden het moeilijk.'

Die twee telecombedrijven reageren zelf ook in De Telegraaf. Ze vinden het onderzoek van Van Andel 'ludiek', maar de uitkomsten 'niet representatief'. Zij zeggen dat het netwerk de komende tijd nog verder geoptimaliseerd wordt. Maar Van Andel heeft daar zijn vraagtekens bij. 'Tuurlijk, als de metro op 22 juli officieel rijdt, weten we het pas zeker. Feit blijft dat ik heb getest in een lege metro. Als we straks reizen met volle wagons, wordt het helemaal een uitdaging goed bereikbaar te blijven', aldus de netwerktester.