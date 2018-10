Kersverse burgemeester opent Noord/Zuidlijn samen met acht Amsterdammers

Zaterdag 21 juli is het zo ver. Dan wordt de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend. Naast dat Amsterdammers de kans krijgen om met de nieuwe metrolijn te reizen, zijn er ook vele activeiten op en rondom het traject.

Mensen die met de metro willen rijden moeten zich hier wel voor aanmelden. Als je dat hebt gedaan, kun je in een tijdsblok onbeperkt met de metro reizen en overal uitstappen om te kijken. Bij elk station gebeurt er wat. Zo treedt op station Noord de Volksopera op en komen er bij Rokin en Vijzelgracht optredens van onder andere Bob Fosko en Def P.

Bij de opening zal nieuwbakken burgemeester Femke Halsema ook een woordje doen op het Centraal Station. Vervolgens worden de acht nieuwe stations geopend door acht Amsterdammers die in de buurt van het station wonen of werken. De opening is ook de hele dag live te zien op AT5.