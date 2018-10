GVB-directeur: 'Binnen half uur alternatief vervoer bij verstoring Noord/Zuidlijn'

Als de Noord/Zuidlijn gaat rijden zullen er waarschijnlijk vrij snel al verstoringen optreden. Vervangend vervoer zal dan niet lang op zich laten wachten. De reiziger moet binnen een half uur een alternatief hebben. Dat zegt GVB-directeur Alexandra van Huffelen in AT5's Park Politiek.

Volgende week zaterdag wordt de Noord/Zuidlijn officieel geopend, en kunnen Amsterdammers die zich aangemeld hebben voor het eerst een ritje maken. Zondag 22 juli gaat de nieuwe metro echt in bedrijf, maar het GVB waarschuwt op voorhand dat de kans reëel is dat er verstoringen zullen optreden. Mogelijk vier keer per week zou de lijn een half uur of langer stil kunnen staan. Voormalig wethouder Litjens zei zelfs 'dat het een klein beetje een pleurisbende kan worden'.

Kinderziektes

GVB-directeur Van Huffelen erkent dat de kans op kinderziektes groot is. Zo zijn er nog problemen met het besturingssysteem. 'We weten dat de Noord/Zuidlijn nog niet helemaal klaar is en dat het oefenen is met een nieuwe lijn, beter gezegd het aan de slag gaan met zo'n nieuwe lijn over het algemeen wel wat kinderziektes met zich meebrengt'.

'Desondanks zeiden we: we gaan wel aan de slag, want wij vinden het belangrijk dat de lijn opengaat, hij gaat het heel veel gewoon wel doen en dat is natuurlijk wel heel fijn. En hij gaat een belangrijke factor zijn in het oplossen van de drukte van de stad.'

Alternatief vervoer

Maar GVB-directeur Van Huffelen belooft dat er bij problemen snel alternatief vervoer beschikbaar is: 'We zorgen ervoor dat we goede alternatieven en scenario's hebben wanneer de lijn onverhoopt niet werkt.' Volgens Van Huffelen kan de Amsterdammer dan na maximaal een halfuur zijn reis vervolgen. 'Als het nodig is dan is er alternatief vervoer binnen een half uur, maar soms nog veel eerder omdat je bijvoorbeeld een andere tramlijn kan nemen, of soms een stukje met de trein of bus kan reizen.' Een 100 procent-garantie kan zij daarover niet geven, maar 'wij zorgen ervoor dat we alles weer zo snel mogelijk in de benen hebben'.



In Noord zullen in dat geval extra bussen worden ingezet. Op het traject tussen CS en station Zuid zullen Amsterdammers zijn aangewezen op het reguliere ov-netwerk, waarover de reiziger via apps en GVB-personeel op de metrostations zelf zal worden geïnformeerd.

Kijk hier het hele interview met Alexandra van Huffelen