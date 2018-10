Nancy en Walther zijn de stemmen van de Noord/Zuidlijn: 'Een vrouwenstem werkt beter bij slecht nieuws'

Vanaf komend weekend is de Noord/Zuidlijn eindelijk in gebruik. Als de metro's rijden wordt ook een flink aantal nieuwe stations in gebruik genomen. En dat betekent dat duizenden Amsterdammers kennis gaan maken met de stemmen van Nancy en Walter.

GVB-reisinformanten Nancy Kaandorp en Walter Bonn zijn straks te horen als reizigers van actuele reisinformatie worden voorzien op één van de nieuwe Noord/Zuidlijnstations. Maar wie gaan er achter deze nieuwe stemmen schuil? En hoe word je de stem van een metrolijn?

Metroreizigers stemmen op de stemmen

Net zoals bij de vorige stem, ging het GVB ook nu op zoek binnen het eigen personeelsbestand en werden er drie mannen- en drie vrouwenstemmen geselecteerd. Omdat de reizigers degene zijn die de stemmen dagelijks horen, mochten zij tijdens metroritten stemmen op de mannen- en vrouwenstem die hen het meest aansprak.

Visualisatietrucs: inspreken ‘op het perron’

Kaandorp en Bonn hebben de afgelopen maanden uren in de studio gezeten om alle berichten in te spreken. Volgens Kaandorp gaat het bij het inspreken vooral om de balans tussen vriendelijk én duidelijk praten. Dat is best een kunst, maar er zijn gelukkig bepaalde trucs om de 'stemmen' te helpen.

'Ik heb eigenlijk heel vaak net gedaan of ik op het perron stond, dus midden tussen alle reizigers en dan de boodschap over wilde brengen. Dat maakt het veel levendiger dan alleen vanuit een opnamestudio,' zegt Kaandorp. Wel moest er bij beide informanten audio-technisch nog een beetje worden gepolijst. Zo had Bonn van nature de neiging om een beetje 'Shakespeareaans' in te spreken, in de stijl van oud-nieuwslezer Philip Bloemendal. 'Ik wilde meer richting Jan van Veen gaan en dan Candlelight, maar dat is toch niet helemaal gelukt, daar is mijn stem misschien net iets te hard voor', aldus Bonn.

Vrouwenstem voor slecht nieuws

De mannenstem van Bonn is gekozen voor de halte-afkondiging en de vrouwenstem van Kaandorp geeft de verstoringen aan. De keuze voor een vrouwenstem bij de vaak onprettige verstoringsberichten heeft een duidelijke reden. 'Die berichten gaan je vertellen dat er een vertraging is of dat de tram helemaal niet komt en het is wetenschappelijk onderzocht dat dit soort mededelingen beter door een vrouw verteld kunnen worden dan door een man', zegt Monique Veldman, teammanager verkeersleiding GVB. Ook heeft de hogere toon van een vrouwenstem eerder de aandacht, wat belangrijk is bij berichten die verwarring en irritatie bij reizigers kunnen opwekken.

Meer video's over de de Noord/Zuidlijn zie je op de pagina van Op de Rit.