Kroegentocht of goochelshow? Dit is er morgen te doen bij opening Noord/Zuidlijn

We hebben er jaren op gewacht, maar zaterdag is dan eindelijk de opening van de Noord/Zuidlijn. Voor de organisatie genoeg reden om verschillende activiteiten te organiseren.

Een rondleiding, dans, opera of toch liever een goochelshow? Er is zaterdag van alles te doen in en rond de verschillende Noord/Zuidlijnstations. AT5 doet een greep uit het aanbod.



Rondleidingen Benthem Crouwel Architects

De architecten van alle nieuwe stations geven een rondleiding op station Noord, CS, Rokin en De Pijp, waarbij geïnteresseerden een kijkje krijgen achter de schermen van het ontwerpproces en de keuzes die de architecten gemaakt hebben. Daarnaast horen deelnemers wat voor materialen er voor de stations zijn gebruikt en welke technische snufjes zijn toegepast in de bouw. Geïnteresseerde kunnen zich inschrijven via de website.



Deladanse

Danseres Femke Luyckx zal samen met andere dansers de show stelen op Noorderpark. Dit gebeurt geheel volgens het concept van Deladanse, namelijk met allerlei improvisatietechnieken. Luyckx zelf zegt dat ze zich zal inspireren door de locatie en denk daarom niet dat ze veel zal voorbereiden. De voorstelling van Deladanse begint om 13.15 uur in station Noorderpark.



De festiviteiten van zaterdag zijn zeker niet de eerste feestjes in, op en rond de Noord/Zuidlijn. AT5 zette er een paar op een rijtje. Lees verder onder deze tijdlijn!







Volksopera

Gewone buurtbewoners zullen zaterdag op station Noord de operasterren van de hemel zingen. De Noorderlingen zingen samen met professionals, een dirigent en onder begeleiding van een klassiek orkest. Al sinds de oprichting staat stadsdeel Noord centraal voor de operazangers. De uitvoering van de opera is twee keer te beluisteren, om 15.45 uur en om 16.45 uur.



Goochelaar Jeffrey Wijkhuisen

Speciaal voor de kinderen zal goochelaar Jeffrey Wijkhuisen de kleintjes en hun ouders vermaken met een goochelshow. Zijn goochelshows draaien om verrassing en plezier, waardoor ze voor alle leeftijden geschikt zijn. Wijkhuisen zal van 14.15 uur tot 15.30 uur optreden in station De Pijp en van 16.00 17.00 uur op station Europaplein.



Kunsttour

Op elk station van de Noord/Zuidlijn zal een rondleider staan die bezoekers mee zal nemen naar de kunstwerken in en om de stations. De tourguides van organisator DestinationArt vertellen niet alleen over de ondergrondse opvallende kunstwerken, maar ook over kunst in de omgeving, die veel vertellen over de culturele achtergrond van een wijk en kenmerkende architectuur uit de buurt. De kunsttours starten om 14.15 uur, 15.00 uur, 16.00 uur en 16.45 uur.



Mirjam Zingt

Zangeres Mirjam van Dam zal haar vocale talent in station De Pijp ten gehore brengen. De zangeres zal niet alleen komen, haar gitarist Wolf Martini zal haar muzikaal begeleiden. Van Dam zegt niet zenuwachtig te zijn voor haar optreden. Wel lijkt het haar een uitdaging om bezoekers te vermaken die niet speciaal voor haar komen. De zangeres is van 16.30 uur tot 17.00 uur te horen en van 17.30 uur tot 18.00 uur.



Kroeglopers schaaktoernooi

Op station Noord, Noorderpark, CS, Rokin, Vijvelgrachtt en Europaplein wordt in de middag een kroeglopers schaaktoernooi gehouden. Het concept, waarbij deelnemers van kroeg naar kroeg aan en daar ter plekke een toernooi spelen, is overgenomen uit de bridgewereld. Ronald Post organiseert dit al 27 jaar en het leek hem ook wel geschikt voor metrostations. Het toernooi is van 13.30 uur tot 18.30 uur en start in café Hermes. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website.



Bezoekers die een overzicht van álle activiteiten willen zien kunnen een kijkje nemen op de programmawebsite van de opening van de Noord/Zuidlijn.



Opening live op AT5

Voor wie de festiviteiten zaterdag liever vanaf de bank volgt is er óók een oplossing. AT5 zendt de opening zaterdag de hele ochtend en middag live uit!