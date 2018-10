AT5 hele dag in het teken van opening Noord/Zuidlijn

Eindelijk is het zover. Vijftig jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over de Noord/Zuidlijn. Zestien jaar geleden ging de gemeenteraad definitief akkoord. Na jaren vertraging en een enorme EN:kostenoverschrijding gaat de Noord/Zuidlijn nu echt rijden. AT5 staat de hele dag in het teken van de feestelijkheden.

Met de opening van de Noord/Zuidlijn gaat ook het hele openbaar vervoernetwerk in de stad op de schop. Een ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen voor alle Amsterdammers. We doen de hele dag live op tv en internet verslag van deze historische dag.

Op internet zullen we de hele dag berichten over de feestelijkheden. Zo kunt u dit liveblog volgen en komen de leukste fragmenten van de dag op onze website te staan.

Onze tv-uitzending begint om 8.30 uur met een gesprek met GVB-directeur Alexandra van Huffelen en verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma vanuit de 'kathedraal' onder het Centraal Station. Daarna wordt de documentaire 'Noord/Zuidlijn, één richting' uitgezonden.

Officiële opening

Tot de officiële opening zullen nog gesprekken volgen met de wethouder die in 2002 het plan van de metrolijn door de raad loodste: Geert Dales. En we spreken toenmalig burgemeester Job Cohen. Ook de programmaregisseur van het nieuwe lijnennet, boven de grond voor de Amsterdamse regio David Aulman en Veronique Baar, die verantwoordelijk is voor alle kunst op de lijn, schuiven nog aan. Rond 10.20 uur opent burgemeester Femke Halsema de metrolijn officieel.

Het officiële gedeelte van de dag eindigt rond 11.40 uur. Vanaf 14.00 uur wordt de lijn aan de Amsterdammers gegeven met een heus openingsfeest. Ook daar doen we de met een gevarieerd programma live verslag van op internet en tv.